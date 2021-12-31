Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir uyuşturucu şebekesinin yurt içinde ürettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

3 İLÇEDE 5 AYRI ADRESE BASKIN

Söz konusu soruşturma kapsamında yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Sarıyer, Esenyurt ve Başakşehir’de 5 ayrı adrese yapılan baskında 553 kilo 800 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, 137 kilo kimyasal madde, 1 hassas terazi ve para sayma makinesi ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 352 bin 120 TL, 13 bin 60 dolar ve 3 bin 500 euro paraya ise el konuldu. Metamfetamin dünyadaki en tehlikeli uyuşturuculardan biri olarak bilinirken, operasyonda yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandı.

Ele geçirilen metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde ele geçirilen metamfetamin miktarı olduğu ifade edildi.

İstanbul'da rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da bir villaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, 248 kilo metamfetamin maddesi ele geçirerek yeni bir rekora imza attı.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi ​Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.