Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı İstanbul'da koronavirüs vaka sayısının son 10 günde patlama yaparak yüzde 500 arttığını açıkladı.

"ARTIŞ BEŞ KATI: ŞAKA GİBİ"

Geçen hafta megakentte vaka sayısının 4 bin olduğunu söyleyen Koca, "Bu hafta tam tamına 20 bin 500. Artış beş katı. Şaka gibi ama oran bu" dedi.

İstanbul'a bakarak genel Türkiye değerlendirmesi yapılmasının yanlış olacağını belirten Koca, "Eğer İstanbul’daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vakadan bahsediyor olurduk. Allahtan bu oran henüz genele yansımadı" diye konuştu.

Bakan Koca, toplam vaka sayısının yarısından fazlasının İstanbul'da olduğunu belirterek, "Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadesini kullandı.

NEDEN OMİCRON

Bunun en önemli nedeninin Omicron varyantı olduğunu kaydeden Koca, şunları söyledi:

"Şu anda İstanbul’da Omircron'a bağlı vakaların oranı çok yüksek. Çünkü İstanbul dışarıya en fazla bağlantısı olan kent. Omicron da Türkiye’ye İstanbul üzerinden girdi. Ve yayıldı."

ANKARA DA TEHLİKEDE

Bakan, Başkent için de benzer bir tehlikeye dikkat çekti. Ankara'da vaka sayısının geçen hafta 1200 olan vaka sayısının ikiye katlandığı bilgisini veren Koca, "Belli ki 1 hafta sonra Ankara’da patlayacak. Sonra tüm Türkiye" dedi.

"TEDİRGİN DEĞİL TEDBİRLİ OLUN"

Günlük vaka sayılarının bir süre sonra günlük 70 binlere ulaşabileceği uyarısını yapan Koca, şöyle devam etti:

"Gidişat bunu gösteriyor. Tek tesellimiz vaka sayılarındaki artışın hastaneye yatışlara ve yoğun bakımlara ve tabii vefatlara aynı oranda yansımıyor olması. Ama bu demek değil ki tedbirsiz davranmak gerek. Vatandaş tedirgin olmasın ama tedbirli olsun.

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı Sağlık Bakanı Koca:"11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

Bakan Koca tabloyu açıkladı, Omicron'a karşı uyardı Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e, yeni vaka sayısının ise 20 bin 138'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdı Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ı yaptırdı. Koca, bugünden (30 Aralık) itibaren, Turkovac'ın tüm şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini söyledi.