Türkiye Gazetesi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki Cinayet Büro Amirliği istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandığı görüldü.

YÜZDE 100 AYDINLATMA ORANI

Geçtiğimiz yıl, Cinayet Büro Amirliği toplam 294 olayı inceledi. Cinayet Büro dedektiflerinin yoğun ve titiz çalışmaları sonucu bu olayların 294'ü, yani tamamı, aydınlatıldı. Bu oranla yüzde 100'lük bir aydınlatma başarısı elde edilmiş oldu.

399 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gözaltına alınan şüphelilerden 637'si adliyeye sevk edildi. 637 şüpheliden 399'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 146 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇMİŞ YILLARA AİT 10 CİNAYET OLAYI AYDINLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki yıllara ait faili meçhul dosyaları üzerinde de büyük bir titizlikle çalıştı. 2001 yılına ait iki, 2005, 2010, 2012 ve 2013 yıllarına ait birer, 2016 ve 2019 yıllarına ait ise ikişer olmak üzere toplam 10 kasten öldürme olayı aydınlatılarak çalışmaların meyvesi toplanmış oldu.

Cinayete intihar süsü vermek istediler, cinayet büro ekiplerine yakalandılar Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün meydana gelen ve intihar süsü verilmek istenen olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

Cinayet Büro ekipleri 4 yıl önceki cinayeti aydınlattı Ankara'da 2015 yılında banyoda ölü olarak bulunan ve oğlunun şüphelenmesi ile yapılan otopside boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının katil zanlısı, Ankara Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip tarafından yakalandı.

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