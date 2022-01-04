Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama yaşadı. Bu sene Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatını gerçekleştirdik."

"En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz doğal taşlar, bor, trona, krom+ferrokrom, feldispat ve tuz madeni oldu."

"Bir başka sevindirici haber de altından geldi bu sene. 2021’de altında 7,6 milyar dolarlık ihracat, 5,6 milyar dolarlık bir ithalat rakamını yakaladık. Bu ne anlama geliyor? 2017’den bu yana dış ticaret açığımız olan altında bu sene yaklaşık 2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası elde ettik."

"2009 yılında madencilik sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkısı 11 milyar lira iken, 2020 yılında bu sayı yaklaşık 6 kat artarak 59,2 milyar liraya yükseldi. 10 senede 5 kattan daha fazla bir artış göstermiş olduk."

"Ekonomiyi bir buz dağı gibi görürsek, ekonomiye girdi sağlayan, üretimin ham maddesini tedarik eden aslında buzdağının en temelinde, görünmeyen kısmında madencilik yatıyor."

"Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin, 84 milyonun. Sadece bugün yaşayanların değil, gelecek nesillerimizin de payı ve hakkı var bu kaynaklarımızda."

"Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme sahip bir konu. Madenler bizim geleceğimizdir."

Enerjide 'Gardaş' zirvesi: İş birliği daha da ileriye taşınacak Türkiye ile Azerbaycan 21-22 Aralık tarihlerinde Bakü'de enerji forumu düzenleyecek. Yeni anlaşmalar imzalanacak.

Türkiye’den enerjide dev adım: Beş ilde petrol aranacak Türkiye enerjide dev bir adım attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü, beş ilimizde petrol aranma izni verdi. Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanırken İzin verilen beş il ise Mersin, Hakkari, Mardin, Siirt ve Şırnak oldu.