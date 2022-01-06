Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danıştaya yazı göndererek, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin Danıştay kararı bulunup bulunmadığını sordu.

Danıştay tarafından Bakanlığa gönderilen cevap yazısında, "Kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda (mülakatlarda) puanlama yapılırken, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üç puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Mülakat tartışmasında yeni detaylar: Yüksek puanlıların sadece yüzde 3'ü elenmiş Öğretmen alımında mülakat tartışması sürüyor. Sosyal medyada günlerdir adaylar ''Mülakata hayır'' diyerek tepkilerini gösteriyor. Edindiğimiz bilgilere göre, yazılı sınavda yüksek not alanların yüzde 97’sinin mülakatları geçtiği, yüksek puan alıp elenenlerin ise sadece yüzde 3 olduğu belirtildi.

Bakan Soylu açıkladı: POMEM mülakat sonuçları 2 gün içerisinde açıklanacak ​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığının polis alımı için gerçekleştirdiği 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını söyledi.

FETÖ için 37 milyon mülakat Darbe girişiminden bu yana kadar 37 milyon 343 bin mülakat, 463 basın toplantısı ile 961 makale ve mektup yayımlandı.