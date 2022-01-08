Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğunu açıkladı. Operasyonda ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştu.

Siyasilerden şehit askerler için taziye mesajı Akçakale/Şanlıurfa hududunda şehit olan 3 askerimiz için siyasiler taziye mesajı yayımladı.

MSB duyurdu: Şanlıurfa hudut hattında hain pusu: 3 şehidimiz var Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında bugün, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 mehmetçiğin şehit olduğunu duyurdu.