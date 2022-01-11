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Bakan Akar duyurdu: 22 terörist etkisiz hale getirildi
11.01.2022 - 12:50 | Son Güncelleme: 11.01.2022 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'de yaşanan terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Akar, açıklamasında, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir" dedi.
Etiketler : bakan akar,terörist,
816603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/816603.aspx
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