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Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
12.01.2022 - 10:13 | Son Güncelleme: 12.01.2022 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2005 yılı PMYO ve 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavları soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis ve komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ;,
816688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/816688.aspx
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