Türkiye Gazetesi

Kamu hizmetlerini tek noktada birleştirerek, internet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan e-Devlette bir hizmet daha devreye girdi. Açıldığı 2008 yılından itibaren sayısızı kamu hizmetini tek tıkla vatandaşlara ulaştıran sistem şimdi de derneklere üye olmayı kolaylaştırıyor.

GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM GÜÇLÜ TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu’ hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, “Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye” denildi.

e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.

E- devletten yeni düzenleme! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor Son zamanlarda soy bilgisi sorgulama hizmeti ile dikkatleri çeken E-Devlet ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında dün yapılan E-Devlet koordinasyon toplantısında, tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararı alındı

E-devlet bir kez daha çöktü | E- devlet çöktü mü? ( E-devlet neden girilmiyor?) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sefer emri olanlar hazır olsun" açıklamasıyla e-devlete giriş yapmak için uğraşanlar büyük bir yoğunluk yaşattı. E-devlet bir kez daha çöktü. Herkes E- devlet çöktü mü? E-devlet neden girilmiyor? sorularına cevap arıyor.

E- devletin yeni uygulaması sistemi kilitledi Uygulama, sosyal medyada hızla yayıldı. Herkes soyunu öğrenmek için 'e-devlet'e giriyor. Sayfaya girenler 1800'lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etme imkanı buluyor.