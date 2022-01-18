Türkiye Gazetesi

Kış üstlenmesindeki teröristleri “Ara-Bul-Yok Et” taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını artırmak amacıyla, Bingöl’de “Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, başarıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı: Sonbahar-kış operasyonları başladı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularının yer aldığı operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek.

Sonbahar-kış operasyonlarında 112 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibarıyla PKK'lı 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.