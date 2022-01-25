Türkiye Gazetesi

Cuma gününden itibaren etkisini artıran kar yağışı hem İstanbul içinde hem de il dışında trafiği felç etti. Kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kalırken, çok sayıda vatandaş otel ve yurtlara yerleştirildi.

Sabah saatlerin kar yağışının durması ile temizlik çalışmaları hızkazanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu karayollarına bağlı kapalı yolların bulunmadığını belirterek, İstanbul'da yolların trafiğe açıldığını duyurdu.

KISITLAMA SONA ERDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul'a gelen araçların giriş kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.

Şehir içinde de tıkalı noktalarda araçlar çekicilerle çekilirken, sürücülerin araçlarını terk ettiği yollardan arabalarını alması ile trafik akışı yeniden sağlandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA PİSTLERDEN BİRİ UÇUŞLARA AÇILDI

Kar yağışı nedeniyle uçuşların da durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı. Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.

İLK UÇAK İNDİ

Kar temizleme çalışmalarının devam ettiği İstanbul Havalimanı'nda saat 12.00'de bir pistin faaliyete geçmesinin ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) Venezuella'nın başkenti Karakas'tan İstanbul'a gelen uçağı saat 12.30'da havalimanına indi.

Uçağın ardından Meksika'nın Cancun şehrinden gelen TK181 sefer sayılı uçak da inişini gerçekleştirdi.

Yollar açıldı: İstanbul'a giriş yasağı kaldırıldı Dün öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kapanan yollar temizlenerek trafiğe açıldı. Bakan Karaismailoğlu karayollarına bağlı kapalı yolların bulunmadığını belirtirken, Vali Yerlikaya da Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul'a gelen araçların giriş kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Havalimanı’nda pistlerden biri açıldı, 23 saat sonra ilk uçak indi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Havalimanı’ndaki pistlerden birinin hava trafiğine açılmasını duyurmasının ardından ilk uçak saat 12.30’da hava limanına iniş yaptı.

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da yeni tedbirler alındı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava şartları nedeniyle aldıkları yeni tedbirleri açıkladı. Otogarlardaki çıkışlar yarın sabaha kadar durduruldu, üniversitelerde eğitime ara verildi. Kamu çalışanlarının ise yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.