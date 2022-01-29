Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde 2 haftadır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı şehirlerde neredeyse hayatı durma noktasına getirirken, vatan nöbetindeki Mehmetçik ise karlı dağlarda göreve devam ediyor.

KARLI DAĞLARDA VATAN NÖBETİ

Zorlu kış şartları karşısında yılmadan terör ile mücadele eden kahraman komandolar Hakkari'de fotoğraflandı.

Dağ Komando Tugay Komutanlığı personelinin zirvelerdeki zorlu görevi Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflar, "Dağ Komando Tugay Komutanlığı (Hakkâri) Kahraman Komandolarımız, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında da terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." notuyla servis edildi.

Kahraman Mehmetçik’in eksi 25 derecede vatan nöbeti Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üs bölgelerinde gece sıcaklıklar eksi 20 derecenin altına iniyor. Üst bölgelerinin birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 metreye yaklaşıyor. İkiyaka Dağlarındaki Binbirkapı Üs Bölgesinde termometre eksi 25 dereceyi görürken gönderdeki Türk bayrağı ise havada dondu. Kahraman Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında mücadelesine devam ediyor.

Tesadüfün böylesi: 6 ikiz Mehmetçik vatani görevlerini birlikte yapıyor Tesadüfün böylesi. Tokat İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini yapan 6 ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor. 3’ü tek yumurta ikizi olmak üzere 6 ikiz kardeş vatani görevini yapıyorlar. Yüz benzerlikleriyle birbirlerinden ayırt etmesi güç olan 6 kardeş, davranışlarında ki benzerlikle de dikkat çekiyor.