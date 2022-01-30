Yaşadığı Almanya'dan bisikletle yola çıkan ve memleketi Düzce'ye ulaşmayı hedefleyen Habip Keskin, güzergahtaki camileri sosyal medya aracılığıyla tanıtıyor. Keskin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Süleymaniye Camisi'nde namaz kıldıktan sonra caminin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

 