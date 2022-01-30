Yaşadığı Almanya'dan bisikletle yola çıkan ve memleketi Düzce'ye ulaşmayı hedefleyen Habip Keskin, güzergahtaki camileri sosyal medya aracılığıyla tanıtıyor. Keskin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Süleymaniye Camisi'nde namaz kıldıktan sonra caminin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Almanya'dan bisikletle Çorlu'ya gelen gezgin Süleymaniye Camisi'ni tanıttı
30.01.2022 - 10:21 | Son Güncelleme: 30.01.2022 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Almanya'dan bisikletle Çorlu'ya gelen Habip Keskin güzergahtaki camileri Süleymaniye Camisi'ni tanıttı.
Yaşadığı Almanya'dan bisikletle yola çıkan ve memleketi Düzce'ye ulaşmayı hedefleyen Habip Keskin, güzergahtaki camileri sosyal medya aracılığıyla tanıtıyor. Keskin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Süleymaniye Camisi'nde namaz kıldıktan sonra caminin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Almanya,Çorlu,Habip Süleymaniye Cami,
819324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/819324.aspx
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