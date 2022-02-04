Türkiye Gazetesi

Kalkınma Ajansları değerlendirme toplantısına katılan Bakan Varank, bölgesel kalkınma anlayışının, ulusal kalkınma sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu niteleyerek, “Bu anlayışı uygularken iki önceliğimiz bulunuyor. Bir yandan tüm illerimizin, ilçelerimizin, bölgelerimizin rekabet güçlerini geliştirerek ulusal ekonomiye katkılarını artırmak istiyoruz. Diğer yandan da bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak topyekun kalkınmış bir Türkiye inşa etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

KALKINMA AJANSLARINA 15 MİLYAR DESTEK SAĞLANDI

Türkiye genelinde bir kamu kurumunun sıfırdan kurulması, örgütlenmesi ve olgunlaşması için 10 yıllık bir sürenin uzun bir süre olmadığına dikkati çeken Varank,” Buna rağmen kalkınma ajanslarımız çok başarılı işlere imza attılar. Elimizdeki potansiyelin daha iyi anlaşılması bakımından, bu başarılı işlerin bazılarına kısaca değinmekte yarar görüyorum. Bakınız bugüne kadar ajanslar; kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla kalkınma odaklı projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladı” ifadelerine yer verdi.

100 PROJEYE 632 MİLYON LİRA DESREK VERİLECEK

Bakan Varank, son üç yılda farklı bakanlıklarla yürüttükleri önemli proje ve faaliyetlerin, kalkınma ajanslarının eliyle hayata geçirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere pek çok Bakanlığımızla etkili çalışmalara imza attık. Örneğin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, gençleri istihdam imkanına kavuşturmak amacıyla Çalışan ve Üreten Gençler Programını devreye aldık. 2021 yılında ilk defa başlattığımız bu program ile farklı il ve ilçelerdeki 100 projeye yaklaşık 632 milyon lira destek sağlayacağız. Belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri paydaşlığında yapacağımız emek yoğun sektörlere dönük 175 fabrika binası ve spor alanını özel sektöre tahsis ederek yaklaşık 65 bin gencimizi inşallah istihdam edeceğiz.”

İŞLETMELERDEN 53 BİN YENİ İSTİHDAM SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Ocak’ta genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın ikinci fazını duyurduğunu hatırlatan Bakan Varank, “Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira faizsiz destek veriyoruz. Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan yaklaşık bir ay geçti. İstihdamı odağına alan bu programımız, yoğun ilgiyle karşılaştığını şu anda görebiliyoruz. Bugüne kadar işletmelerimiz bize 53 bin yeni istihdam için taahhütte bulundu. Biz de bu firmalarımıza 100 bin liralık ödemelerini yapmaya başladık. Ama Cumhurbaşkanımız o gün bir hedef koydu. Bu programla en az 75 bin yeni istihdam oluşturmalıyız dedi. Bu manada bu mikro ve küçük ölçekli işletmeler destek programının başvuruları mart ayının sonuna kadar deva ediyor. Ben buradaki tüm taraflardan da ricada bulunuyorum. Lütfen işletmelerimizi bu programa yönlendirelim ve daha fazla gencimizin ve kadınımızın bu sayede istihdam edilmesini sağlayalım. İşletmelerimiz de bu 100 bin liralık desteği ıskalamasınlar. Bu dönemde faydalanabilecekleri, istihdama katkı sağlayabilecekleri bir program. Bunu da buradan ilan etmiş olayım” ifadelerine yer verdi.