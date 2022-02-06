Türkiye Gazetesi

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin 230 dönümlük arazisine bir firma tarafından hurda eritme tesisi yapılmak istendi. Tesisin kurulacağı bölgede yaşayan mahalle sakinleri ise karara karşı çıkarak imza topladı. Bölgede 500 adet arı kovanı olduğunu aktaran mahalle sakinleri, kimyasallardan endişe ederek çevreye zarar verecek hiçbir şey istemediklerini söyledi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALACAKLAR

Davet üzerine gelerek bilgi veren CHP'li Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam da kalabalığa hitap ederek OSB'nın büyümesini ve beldesinin kalkınmasını istediğini söyledi. Mahalle sakinlerinin itirazları üzerine "Perşembe'nin gelişmesini istiyor musunuz" diye soran Başkan İnam, "Hayır istemiyoruz, gelişmesin" yanıtını alınca "Bu söyledikleriniz bir gün karşınıza çıkar. OSB'de buradan insanlar çalışıyor. Bartın, Zonguldak, Karabük, Kdz. Ereğli yatırımlarla büyüdü. Her gün köylerden insanlar İstanbul'a göç ediyor" diye tepki gösterdi.

"20 SENE İÇİNDE MAHALLE YOK OLACAK"

Yeşil Çaycuma'nın korunacağı hatırlatılınca vatandaşlar adına konuşan Ecder Dombaycı, "Ben bu topraklarda fabrika istemiyorum. Gelişmeyecekse de gelişmesin. Burada tarlalar var. Olacağı da söylüyorum. Belki biz göremeyiz ama 20 sene sonra bu mahalle de gidecek" dedi. Dombaycı ilk iş olarak yürütmeyi durdurma kararı alacaklarını söyledi.

BAŞKANDAN "BİR BÜYÜK RAKIYA SATTIM" TEPKİSİ

Tartışmaların devam etmesi üzerine bir vatandaş, "O zaman o toprakları siz vermediniz mi? Sen verdin" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Başkan İnam da "Evet ben verdim. Bir büyük rakıya sattım" diye cevap verdi.

"İYİLİK YAPTIM DAHA NE İSTİYORSUN?"

Belediye meclisinde 50 metre uzağa ev yapılamayacağı yönünde meclis kararı alındığını hatırlatan vatandaş, "Nasıl böyle bir karar alıyorsun? 50 metre evin altına ev yapılamayacak. 500 metre al" dedi. Bunun üzerine Başkan İnam da "Belediye meclisinde alındı o karar. Başka şansım yok sana iyilik yaptım daha ne istiyorsun? Bilip bilmeden konuşma. 50 metreye kadar hakkım var. Mustafa bey bilmeden konuşma. Belediye meclisi kararı o kadar belediye başkanlığı mı yaptın da biliyorsun" diyerek tepkisini sürdürdü.

"O ZAMAN ARAZİLERİNİZİ GERİ ALIN"

1993 yılında Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca kamulaştırmanın yapıldığını söyleyen Başkan İnam, tartışmalar büyüyünce "Ben mi kamulaştırdım. Belediye mi kamulaştırıyor. Beni niye muhatap alıyorsunuz. Ben sadece bilgi veriyorum" dedi. Başkan İnam, beldenin gelişmesini istemediğini söyleyen vatandaşlara "O zaman gidin arazilerinizi geri alın" cevabını verdi.