Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı.

13 GÜN SONRA YAKALANDI

Firari şüpheli Seccad Y. ise olaydan 13 gün sonra Bursa'da yakalandı. Cinayet anında olayın yaşandığı restoranda olduğu iddia edilen Seccad Y. ifadesi alınmak üzere Bursa'dan İstanbul'a getiriliyor.

Cinayetin ardından kaçarak kayıplara karışan Seccad Y. Bursa'da yakaladı.

Seccad Y.'nin yakalanmasının ardından sunucu Ece Erken'de sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emniyet güçlerine teşekkürlerini iletti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kilit isimin çarpıcı ifadesi ortaya çıktı Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tutuklanan 8 şüpheliden biri olan Ali Y.’nin ifadesi ortaya çıktı. Ali Y. ifadesinde olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yürek yakan paylaşım Geçtiğimiz günlerde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurularak hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Erken, “Ne çok sevmişim seni ben, canım nasıl yanıyor bir bilsen” ifadelerini kullandı.