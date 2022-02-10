Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklidiyle gündeme gelen ve 6 milyonu aşkın takipçisi olan üniversite öğrencisi Muhammet Nur Nahya, TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programına katıldı. Erdoğan’ın sesinin, tonlamasının ve mimiklerinin neredeyse aynısını yapan Nahya, canlı yayında yeni Erdoğan taklitleriyle bir kez daha izleyenleri şaşırttı. Özellikle Erdoğan’ın koronavirüs rahatsızlığı üzerine parodileriyle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Nahya, Erdoğan’ın sesini liseden beri taklit ettiğini söyleyerek fenomen olma serüvenini şöyle anlattı:

“Bir akrabam videomu çekerek sosyal medyadan paylaşıyor. İlgiyle karşılaşınca devamını biraz mizah katarak yaptık. Erdoğan’ın üç ses tonu var. Birincisi normal diyalog ses tonu, diğer kapalı spor salonu ses tonu, diğeri de miting ses tonu.”

YENİ TAKLİTLER!

Canlı yayında Erdoğan’ın “One Minute” çıkışını, “367 krizi”ne verdiği tepkiyi, milli takımlara eleştirisini, aşı uyarısını, ekonomi yorumlarını ve 3 çocuk uyarısını spontane bir şekilde başarıyla taklit eden Nahya, çektiği videolardan kaynaklı yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

“AK Partililer Erdoğan ile dalga geçtiğimi düşünüp eleştiriyorlar. Muhalefet partililer de benim kullanıldığımı düşünüyorlar. Sadece mizah yapıyorum ve hiçbir siyasi amacım yoktur. Eleştiri herkesin hakkıdır. Kimseyi kırmadan üzmeden akıllı mizah yapmaya çalışıyorum”

BAY KEMAL TAKLİDİ

Erdoğan’ın sesiyle muhalefete seslenen Nahya, “Bay Kemal’e sesleniyorum! Ya Bay Kemal, Twitter’dan yayın yapıyorsun akşamları. Şöyle stüdyolara gelsene, Cem Küçük’ün karşısına çıksana ya. Şöyle gazeteciler sizlere bir soru sorsun, o soruları yanıtla ya. Bay Kemal herhalde duymuştur” parodisiyle ekranda kırdı geçirdi. Videoları çekerken kendisinin de çok eğlendiğini belirten Nahya, Külliye’den aranmayı beklediğini söyledi. Nahya, sadece Erdoğan’ın sesini taklit yapabildiğinin altını çizdi.

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