Ayrıntılar geliyor...
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 şüpheliye gözaltı
11.02.2022 - 09:29 | Son Güncelleme: 11.02.2022 - 09:44
Türkiye Gazetesi
İstanbul Başsavcılığınca terör finansmanının önlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne kurban bedeli altında yardım toplandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : DEAŞ,
823917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/823917.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER