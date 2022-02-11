Türkiye Gazetesi

Lübnan’da yaşanan ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle milyonlarca insan yardıma muhtaç şekilde hayatını sürdürüyor. Yaklaşık 1,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan’da ihtiyaç sahibi aileler için acil yardım çalışması başlatan Sadakataşı, gelir temini projeleriyle bölge halkına destek olmaya devam ediyor.

6 kişiye Tuk-Tuk dağıtımı

Lübnan’da bulunan kamplarda yaşayan Filistinli mülteciler için dernek acil yardım çalışmalarıyla birlikte maddi getiri sağlayan projeleri hayata geçiriyor. İnsan ve yük taşımacılığında kullanılan 6 adet motorlu Tuk-Tuk aracı bölgede bulunan Sadakataşı ekibi tarafından Filistinlilere dağıtıldı.

Telefon Tamircisi ve Kuaför açılışları gerçekleştirildi

Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan Burj el Barajne kampında yaşayan iki aileye dernek tarafından iş imkânı sağlandı. Mülteciler için Telefon Tamircisi ve Kuaför dükkanları açılışı gerçekleştirildi.

Projeler çeşitlenerek sürecek

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Yardım çalışmaları için bulunduğumuz Lübnan’da ihtiyaç sahibi ailelere Gelir Temini Projeleriyle destek olduk. Açmış olduğumuz kuaför ve telefon tamirci dükkânı ile 2 ailenin gelir elde etmesine imkân sağladık. 6 kişiye ise taşımacılıkta kullanılan Tuk-Tuk dağıtımı gerçekleştirdik. Lübnan Gelir Temini Projelerini önümüzdeki süreçte çeşitlendirerek sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Lübnan kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca LÜBNAN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.