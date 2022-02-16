Türkiye Gazetesi

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame, bazı eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. Eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden gönderilen iddianame kabul edildi.

26 Kasım tarihinde gözaltına alınan Gürcan, daha sonra adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gürcan hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, bazı eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. Eksiklerin giderilmesiyle birlikte yeniden düzenlenen iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DEVA Partili Metin Gürcan cezaevine gönderildi DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı.