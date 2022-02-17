Soylu, “2021 yılı sonuna kadar toplam istisnai olarak 84 bin 152’si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu. 3 milyon 700 bin civarında olmak üzere Türkiye’de geçici koruma statüsünde Suriyeli var”
Ayrıntılar geliyor...
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Soylu, “2021 yılı sonuna kadar toplam istisnai olarak 84 bin 152’si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu. 3 milyon 700 bin civarında olmak üzere Türkiye’de geçici koruma statüsünde Suriyeli var”
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Soylu,Afgan,