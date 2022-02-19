Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de "Geçmişten Geleceğe Marmaa Depremleri" konulu konferansta konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesinin deprem riskinde olduğunu söyleyerek " Tedbirler almıyorsanız, Marmara'yı ve evinizi bırakıp gidin" ifadelerini kullandı.

"AKLI BAŞINDA OLAN MARMARA'DAN GİTSİN"

Depreme karşı tedbir ve önlemlerin acil olarak alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cenk Yaltırak, konuşmasına şöyle devam etti: "Geliyoruz bakıyoruz salon bomboş. Yani ölüme razıyız. Razı geliyoruz. İşin kötü yanı doktor da razı geliyor. Doktor da bizi masada bıraktı. O zaman başka bir çare yolu öneriyorum, aklı başında olan Marmara’dan gitsin. Ne mal bıraksın ne mülk. Hepsinin değeri varken hepsini satsın gitsin. Kendisi, ailesi, çocukları için gitsin. Ben buradan gidemem, bunların hepsi hikaye de diyebilirsiniz. Nasıl kanser olduğunuzda kemoterapiyi alma zorunda hissediyorsanız kendinizi, bu da öyle bir şey. Kötü bir şey ama gerçek. Onun için gerçekten kaçmayın, yüzleşin.”

BİLİMİ TAKİP EDİN

“Tedbirler alın, önlemler alın” diyen Yaltırak, mülklerin yenilenmesini önererek “Yenileyemiyorsanız bırakın gidin. Ölmeyin. Tabut almadık ya ev aldık. Kirada oturanlar hiç oturmasın. Nem olmuşsa, sütunlar su almışsa, en alt katlar nem almışsa, karnabahar gibi olmuşsa duvarlarınız oturmayın. Yani bina içeriden çürümüştür. Çaresiz değilsiniz, asıl çaresizliği kendiniz yapıyorsunuz. Tedbir alın bilimi doğru takip edin" şeklinde konuştu.

Nem alan duvarların içeriden çürüdüğüne dikkat çeken Yaltırak, olası bir depreme çürüyen binaların dayanamayacağını söyledi.

Uzmanından deprem açıklaması: Deniz suyu çekilmelerini deprem olarak yorumlamak doğru değil Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir aydır devam eden deniz çekilmesini yorumlayan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, deniz çekilmesinin depremin habercisi olmadığını söyledi.

Dursunbey'deki depremin ardından korkutan açıklama Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4,7'lik depremin ardından uzmanlar Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesinin daha büyük olduğuna dikkat çekerek il genelinde 7 ve üzerinde deprem potansiyeline işaret etti.