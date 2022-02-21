Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Senegal'e geldiğimiz andan itibaren bize gösterilen misafirperverlikten dolayı tüm Senegal makamlarına şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. İş forumunun hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar imzaladığımız anlaşmalar ilişkilerimiz alt yapısını güçlendirerek, sizlere yatırımlarınız için elverişli bir zemin hazırlıyor. 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz 1 milyar dolar.

Firmalarımızın Senegal'de özellikle yükselen Senegal planında aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Türk şirketlerimiz Dakar Havalimanı, Dakar Spor Kompleksleri gibi projeleri başarıyla tamamladılar.

EKONOMİYİ HER SENE YÜZDE 5 BÜYÜTTÜK

Dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz. Türkiye'nin ekonomik alt yapısı küresel şoklara karşı dayanıklıdır. 2008 küresel finans krizi olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız birçok badireyi atlattık. Ekonomimizi her sene ortalama yüzde 5 oranında büyütmeyi başardık. Koronavirüs salgınında yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü açıkça göstermiştir.

Geçen seneyi yüzde 33'lük artışla 225 milyar doları aşan rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle tamamladık. Salgın kısıtlamalarının devam ettiği geçen yılı turizmde 30 milyon turist ve 24.5 milyar dolar turizm geliriyle kapattık. Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Avrupa ülkelerine açılan ihracat kapısıdır.

Türk ürünleri Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmetine katkıda bulunacaktır. Ülkelerimiz arasında düzenlenen iş forumu gibi platformlar iş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor. Afrika'ya açılım politikamız kapsamında Afrikalı kardeşlerimizle siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi hızla geliştirmenin çabası içinde olduk.

TOPLAM TİCARETİMİZ 34 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Karşılıklı emeklerimizin boşa gitmediğinin en somut göstergelerinden biri katlanarak artan ticaret rakamlarımızdır. Afrika kıtası ile toplam ticaretimiz 34 milyar dolara yükseldi. Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet ediyorum. Senegal makamlarının da Türk girişimcilerine gereken desteği sürdüreceğine yürekten inanıyorum.

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