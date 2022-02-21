Türkiye Gazetesi

Bodrum'da, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri Türk karasularına ittiği bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 41 düzensiz göçmeni açık denizde kurtardı.

Başka bir bölgede de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'de Türk kara sularına itilen 76 göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 76 göçmen kurtarıldı.