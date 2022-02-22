Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyaretinin son durağı olan Senegal'e geldi.

Erdoğan burada Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Senegal, bizim için müstesna bir konumda bulunuyor. Bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Dakar büyükelçiliğimizin kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Mimarisiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir eseri kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

BİNA REKOR SÜREDE HAYATA GEÇTİ

Afrika'da birçok projeyi hayata geçiren firmaya şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel binanın inşasını rekor sürede hayata geçiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum.

Senegal ile iş birliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor, 1 milyar dolara ulaşacağız. Özellikle de büyükelçiliklerimiz binasının açılış töreninden sonra da 50 bin kişilik stadyumun açılış törenine katılacağız. Vatandaşlarımız onur duyacakları bir binaya kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ticaretimiz 34 milyar dolara yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar’da Senegal-Türkiye İş Forumu’na katıldı. Burada kürsüye çıkan Erdoğan, Afrika ile Türkiye arasında gerçekleşen ticaretin 34 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi.