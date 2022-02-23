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İllegal ticarete polis baskını: Pitbull köpeklerle önlem almışlar
23.02.2022 - 09:01 | Son Güncelleme: 23.02.2022 - 09:03
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlıların, polis baskınına karşı pitbull cinsi köpekle önlem aldıkları ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İllegal ticaret,
828597 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/828597.aspx
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