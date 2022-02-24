Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.

Teslim olan teröristten PKK mensuplarına çağrı: Eli kanlı terör örgütünden kurtulun İkna çalışmasıyla teslim olan M.A.K, "Eli kanlı terör örgütü bizde duygu bırakmamıştı. Ben dün Erbil tarafına geçtiğim zaman tekrar dünyaya geldim. İnşallah bu sevinci diğer aileler de yaşar, evlatlarını o eli kanlı terör örgütünden kurtarır." dedi.