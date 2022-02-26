Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 'Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA’larıyla Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdiği' görüntüleri yayınladı.

UKRAYNALI KOMUTAN DA PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medyada yayınlanan başka bir video da ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı olduğu bildirilen bir kişinin, Rus askerlerine seslenerek "Bayraktarları beğendiniz mi? Sizce başınızın tepesinde uçuşan nedir?" diye sordu.

Görüntülerde komutanın, "Sizinle savaşmak için her şeyimiz var. En iyisi teslim olun. Şimdilik esir alıyoruz. Şansınız varken kaçın" dediği kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı: Bayraktarları beğendiniz mi? Rusya Ukrayna üzerindeki askeri operasyonlarını aralıksız sürdürürken Ukrayna askerlerinden “direniyoruz” paylaşımı geldi. Ukrayna Saha Komutanı yayınladığı video da, "Bayraktarları beğendiniz mi? En iyisi teslim olun." dedi.