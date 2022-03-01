Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde altıncı günün sonuna gelinirken henüz müzakerelerden savaşı sona erdirecek bir karar çıkmadı.

Öte yandan hem batı ülkeleri hem de ABD Rusya'ya yaptırımların dozunu artırıyor.

HAVA SAHASININ KAPATILMASINA TEPKİ

Rum basınında yer alan habere göre, Rus Büyükelçi Osadchiy'de, Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği (AB) düzeyinde alınan kararın ardından hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasına ilişkin Rum medyasına açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE GİDECEKLER

Rum kesiminin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasının bir sonucu olacağını kaydeden Osadchiy, GKRY ve diğer AB ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'ya yaptırımlarda ifade eden dolayı zarar göreceğini söyledi. Osadchiy, "Kıbrıs Rum kesimi, Rus turistlere nasıl ulaşacak? Onlar gelmeyecek. Nereye gidecekler? Türkiye'ye. Onlar paralarını orada harcayacak? Yaz sezonu geliyor. Siz Kıbrıs Rum kesimi hava sahasını Rus uçaklarına kapattınız mı? Kendi ayağınıza sıktınız." dedi.

Diğer AB ülkelerinin de kendi ayağına sıktığını söyleyen Osadchiy, "Avrupalılar doğal gazı, benzini ve buğdayı nereden temin edecekler?" dedi.

Kısıtlama kalktı, Rus turist akını başladı Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla birlikte, içinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

4 milyon Rus turist sevinci Türkiye 'tam kapanma' ve 'hızlı aşılama'nın meyvelerini şimdi toplayacak. Rusya'nın uçuşları başlatma kararının ardından sadece Rus turist ekonomisinin 3,5 milyar doları bulması bekleniyor.

Rus Turistler Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istiyor Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 15 Nisan itibarıyla geçici olarak kısıtlanmış, 31 Mayıs’ta alınan ilave kararlar ile birlikte 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Rus turizm sektörü, Türkiye ile kısıtlanan uçuşların 21 Haziran’da tekrar başlamasını umuyor.