Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bu hafta yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Buna göre 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma okullar tatil...

VALİLİK AÇIKLADI: 14 MART'A KADAR OKULLAR TATİL

İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu. İstanbul'da tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, 14 Mart tarihine kadar tatil edildi. Bunun yanı sıra güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Valilik kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Beklenen kar İstanbul'a geldi: THY 205 seferini iptal etti! THY, İstanbul’da etkisini gösterecek kar yağışı nedeniyle iç ve dış hat olmak üzere 205 seferinin iptal edileceğini açıkladı.

Meteoroloji'den tüm Türkiye için yoğun kar uyarısı Başta Marmara olmak üzere yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bugün akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.