Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kentte beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışının İstanbul’a çok yaklaştığını açıkladı.

“EVLERİNE DÖNMELERİNİ RİCA EDİYORUM”

Yerlikaya, paylaşımında “Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıkladı: Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle uyarılar peş peşe gelirken İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlara açıklamada bulundu. İmamoğlu dün en soğuk geceyi yaşadık diyerek; 'Güneşe aldanmayın, öğleden sonra çok yoğun yağacak' dedi. İmamoğlu, eklenen yoğun kar yağışının kuzeyden İstanbul'a girdiğini ve gece yarısına kadar devam edeceğini söyledi.

THY kar yağışı nedeniyle 407 seferini iptal etti Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan 407 seferini iptal etti.

Kar yağışıyla birlikte kamyon ve tırların İstanbul’a giriş yasağı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrası İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın duyurduğu tır ve kamyonların megakente girişine ilişkin yasak devreye girdi. Sabah 04.00’ten itibaren kamyon ve tırların İstanbul’a girişi yasaklandı.