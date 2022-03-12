Türkiye Gazetesi

İstanbul’u etkisi kar yağışı nedeniyle hava ulaşımındaki aksamalar sürüyor. Bu kapsamda 10 Mart’tan itibaren İstanbul havalimanlarındaki uçuş iptalleri 13 Mart'ta devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar günü 05.50 ile 14.59 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda benzer şekilde kısıtlamaya gidildi.

UÇUŞLAR YÜZDE 30 ORANINDA AZALTILDI

Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13 Mart 2022 tarihinde 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaçak pırlanta operasyonu: 10 milyon değerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polisler, kaçak şekilde Türkiye’ye getirilmek istenen piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan pırlanta ele geçirdi. Kaçak olarak pırlantayı yurda sokmaya çalışan İranlı yolcu ise gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda peş peşe operasyon! 3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu ve kaçak ticari eşya yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonlarda, yurt dışından Türkiye’ye getirilen 14 kilogram esrar, 2 bin adet botoks malzemesi, 2 bin paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara, cep telefonları, kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarla ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerinde olduğu öğrenildi.