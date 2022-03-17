Türkiye Gazetesi

İstanbul’da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85,3 olarak ölçüldü.

Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü.

Aybar kar fırtınası İstanbul barajlarına yaradı: Doluluk oranı son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı İstanbul’da etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası barajlarda doluluk oranında artış yaşandı. İstanbul barajları yüzde 84.29 oran ile son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken İstanbul’a su sağlayan 10 barajdan 9’unun doluluk oranı yüzde 70’i geçti.

İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı! İşte son durum İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kentteki barajlarda genel doluluk oranı yüzde 83,78 seviyesine yükseldi.