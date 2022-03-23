Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracata karıştıkları ile sürülen bazı şirketleri mercek altına aldı. Mali Polisin yapmış olduğu çalışmalarda; yurt içindeki ilgili makamlara sunulan ihracat belgelerinin yurtdışına gönderilen ihracat belgelerine oranla çok daha yüksek meblağlarda olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturmaya konu 5 şirketin 290 ihracat işleminde enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı saptandı.

5 ŞİRKETE OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Hayali ihracat suçuna karışan 5 şirkette 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Giresun, Muğla, Artvin ve Kocaeli’de yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan ev ve işyerlerindeki aramalarda hayali ihracata konu olan bilgi ve belgeler ele geçirildi.

Yakalanan 11 sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Hayali ihracatta 20 tutuklama Hayali ihracat operasyonunda 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 ilde 'hayali ihracat' operasyonu: 52 gözaltı İstanbul merkezli 16 ilde 200 polisin katıldığı 'hayali ihracat' operasyonunda devleti 750 milyon lira zarara uğratan 69 kişiden 52'si gözaltına alındı.

İzmir'de hayali ihracatçılara baskın Soruşturma açılan firma sahibinin, gümrükteki malına el konulduğu gün, yurtdışına çıkış yaptığı belirlendi.