Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde de İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemi mayın benzeri bir cisim tespit edildiğini duyurmuş bölgeye intikal eden Sualtı Savunma Timleri (SAS) mayın benzeri cismi etkisiz hale getirmişti. Akşama doğru ikinci ihbarda Sarıyer açıklarından geldi.

Sarıyer-Garipçe açıklarında görülen mayına benzer cisim ihbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı.

RUS VE UKRAYNA MAKAMLARI İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Sabah saatlerinde bulunan ilk mayının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da "Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor.” açıklamasında bulunmuştu.

Balıkçıların mayın korkusu Rusya Ukrayna arasındaki savaşın ardından Karadeniz'e döşenen mayınların İstanbul Boğazı'na kadar tetiklenebileceğinin açıklanamasının ardından balıkçılar da tedirgin oldu.

Bakan Akar'dan ilk açıklama: Boğazdaki cisim Ukrayna mayını çıktı! Bakan Akar mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.