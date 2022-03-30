Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

KDV YÜZDE 8'E İNDİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmaların başladığı belirtildi.

AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki Ticaret Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

KDV indirimi öncesi fırsatçılar yine sahnede! Fiyatlar iki katına çıktı Hükümetin temizlik, hijyen ürünleri, turizm harcamaları ve yeme içme hizmetlerinde KDV indirimi kararının ardından fırsatçılar da harekete geçti. Hükümet KDV indirimi ile 35,5 milyar liralık feragat da bulunurken fırsatçılar ise fiyatları şişirerek iki katına çıkardı.

Erdoğan müjdeyi vermişti, KDV indirimi turizmcileri sevindirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın açıkladığı restoranlardaki KDV indirimi, Kapadokya Bölgesi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

KDV indiriminin detayları belli oldu: İşte fiyatı düşecek ürünler Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında temel ihtiyaç maddelerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar birçok üründe KDV indirimine gidileceğini açıkladı. İşte fiyatı düşecek ürünler