Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımızın, aylık ücretleri konusunda farklı uygulamalar mağduriyetlere neden oluyordu. Bu mağduriyetin giderilmesine dair hukuki süreç başlattıklarını ve verilen kararla bu mağduriyetlerin giderildiğini anlatan Dr. Avukat Umut Metin, mahkemelerce şampiyonlar arasında ayrıma son verildiği söyledi.

FARK 6 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Şeref aylığı, başarının derecesine göre, asgari ücretin yüzde 100'ü ile yüzde 140'ı arasında değişen oranlarda veriliyor. 5774 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle, bazı başarılı sporculara ödenen Sporcu şeref aylığı 1.500-TL civarına kadar düşürüldü. Bu konuda, milli sporcuların şikâyetlerinin arttığını belirten Metin, “Soruna somut örnek verilirse; şampiyon olmuş bir milli sporcu yaklaşık 7 bin TL civarında sporcu şeref aylığı alırken, bir diğer şampiyon ancak 1.500-TL aylık ödeme alabilmektedir. Görüldüğü gibi, asgari ücret düzeyinde dahi maaş alamayan şampiyonlar, şeref aylığı bir yana, değer görememenin mutsuzluğu ve maddi sıkıntılarla başbaşa kalmış durumdadır” dedi.

HAKSIZ AYRIM SON BULDU

Metin, konuyla ilgili yaptıkları hukuki başvuru sürecini şöyle anlattı: “Ankara İdare ve Bölge İdare Mahkemelerince, binlerce milli sporcuyu, şampiyonu ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar verildi. Mahkemelerce; şampiyonlar arasında şeref aylığı edinme hakkı konusundaki adaletsizliğe son verildi. Üstün başarılar kazanmış sporcularımız arasında yapılan ayrıma son verilmesi, son derece kıymetli bir karardır. Ülkemizi temsil eden ve ülkemize önemli başarılar kazandıran sporcularımıza verilmiş olan devlet sporcusu şeref aylığı bağlama kriterlerinin bugüne kadar hatalı bir şekilde uygulanmakta olması, bu yolla sporcular arasında ayrımcılık yapılması artık mümkün olmayacaktır.

Verilen karar, binlerce milli sporcuya yakından ilgilendirmektedir. Yetişmekte olan şampiyon sporcularımız açısından da motivasyon kaynağıdır. Böylece, olimpik veya olimpik olmayan ayrımı yapılmaksızın başarılı sporculara, kırk yaşını doldurdukları tarihte başlamak üzere; vefat halinde, aile fertlerine, asgari ücretin yüzde 100'ü ile yüzde 140'ı arasında değişen oranlarda maaş ödemesi yapılacaktır.”

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