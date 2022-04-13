Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Teröristlere bir darbe daha! 5 sığınak imha edildi Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 5 sığınak imha edildi.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.