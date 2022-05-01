Süper Lig’de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, Antalyaspor ile beraber kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.
Bordo mavili taraftarlar Kadıköy Bağdat Caddesi’nde şampiyonluklarını kutlamak istedi.
Cadde’de Fenerbahçeli taraftarlar yoldan geçen Trabzonspor taraftarlarının araçlarına saldırdı.
Araçlara saldıran taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.
Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Fenerbahçe'den Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları sırasında zehir zemberek açıklamalar Trabzonspor - Antalyaspor maçından önce Medical Park Stadyumu'nda açılan bir pankart, Fenerbahçe'yi kızdırdı... Sarı-Lacivertli kulüp "8. şampiyonluk" ve "2010-11 şampiyonu" ifadeleri üzerine açıklama yaptı. Koreografideki tüfek görseli, Fenerbahçe'nin Rize dönüşü uğradığı silahlı saldırıya gönderme olarak algılandı.
Bağdat Caddesi’nde Trabzonspor bayrağına yasak Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından bordo-mavili taraftarların Kadıköy Bağdat Caddesi’ne Trabzonspor bayrağı asmak istemeleri, Fenerbahçe taraftarları tarafından engellendi. Bayrak tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraftarı araya giren vatandaşlar sakinleştirdi.