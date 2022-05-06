Türkiye Gazetesi

TCDD, 9-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de birçok istasyon arasında otla mücadeleye karşı “özel ilaçlama treni” ile önlem almaya başlıyor.

ÇOK DİKKATLİ OLUN

Yapılacak çalışmanın, Afyon-Eskişehir-Kütahya istasyonları arasında da gerçekleştirileceği dile getirilerek vatandaşların istasyon çevresinde çok dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, “Afyon-Dinar, Dinar-Kaklık, Dinar-Gümüşgün-Burdur- Isparta, Isparta-Afyon, Afyon-Dumlupınar, Afyon-Eskişehir-Kütahya, Kütahya Dursunbey, Dursunbey-Balıkesir istasyonları arasında ‘özel ilaçlama treni’ ile otla mücadele çalışmaları çerçevesinde ilaçlama yapılacaktır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları ve arıların uzaklaştırılması önemle duyurulur” sözlerine yer verildi.

TCDD duyurdu: Marmaray seferleri uzatıldı TCDD Taşımacılık, İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin bu gece saat 02.00’ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı.

TCDD'den raylı ulaşıma 'tam kapanma' düzenlemesi Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu akşam başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" dolayısıyla YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu treni seferlerinde düzenleme yapıldı.