Türkiye Gazetesi

Başkale’de Mayıs ayında etkili olan fırtına, tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde etkili olan kar yağışı sonrası bazı araçların kayması sonucu onlarca araç mahsur kaldı.

Başkale Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Van - Başkale (Güzeldere Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisin ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar verilecektir” denildi.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı uyarısı verilmişti, Erzurum beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu, kent beyaza büründü.

Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık düşüyor, kar yağışı geliyor Yurt genelinde sıcaklıklar düştü, sağanak etkisini hissettirmeye başladı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil yurt genelinde etkili olmaya devam ederken, bazı illerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, illeri tek tek açıkladı ve uyarılarda bulundu.