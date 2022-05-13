Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yapılan çalışmalara dikkat çekerek, "Şu ana kadar depremin kesin olarak hangi tarihte olacağını verebilecek bulgulara ulaşılamadı" dedi.

Her depremin kendi özgü davranışları ve belirtileri olduğunu ifade eden Görür, "Tüm depremler için geçerli olabilecek ortak ve karakteristik parametreler yok" dedi.

'YAPILANLAR FALCILIKTIR'

Kesin dille yapılan deprem tahmini açıklamalarına tepki gösteren Görür, bu açıklamaların kamu düzenini bozabileceğini ifade etti. Görür, "İşin içinde kesin ve sürekli yer, zaman ve büyüklük yoksa yapılan falcılıktır" ifadesini kullandı.

İşte Naci Görür'ün o açıklaması:

"Arkadaşlar, bu deprem tahmini konusunda son defa size bilimsel gerçekleri yazacağım. Hala daha ısrarcı olursanız siz bilirsiniz. Bugün bilim dünyası ağırlıklı olarak depremi belirli bir periyot içerisinde öngörüp gerekli risk analizlerini yaparak zarar azaltma çalışmalarına konsantre oluyor. Çünkü şu ana kadar depremin kesin olarak hangi tarihte olacağını verebilecek bulgulara ulaşılamadı. Bunun sebebi de her depremin kendine özgü davranış ve belirtileri var. Yani tüm depremler için geçerli olabilecek ortak ve karakteristik parametreler yok.

'EN AZ BİR DEPREM KADAR ZARAR VERİR'

Öyle olunca da depreme kesin yer, zaman ve büyüklük veremiyorsunuz. Şu tarihe kadar şurada veya burada şu veya bu büyüklükte deprem olacak demenin bir anlamı yok. Çünkü bu laflara güvenerek milyonlarca insanı mobilize edemez, kamu düzenini bozamazsın. Bunu yapmak en az bir deprem kadar zarar verir, kaotik olaylar olur. Ben TÜBİTAK MAM (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi) başkanıyken çok ciddi yöntemlerle deprem tahmini konusunda araştırmalar yapıyorduk ve iyi bir yüzdeyle tutanlar da oluyordu, tutmayanlar da. Ama işin içinde kesin ve sürekli yer, zaman ve büyüklük yoksa yapılan falcılıktır."

Marmara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı Dün gece Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin 'uyarıcı' nitelikte olduğunu söyledi.

Marmara'daki deprem sonrası Naci Görür'den flaş açıklama İstanbul'da Avcılar açıklarında meydana gelen 3.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici." ifadelerini kullandı.

Ünlü profesör Naci Görür'den Malatya depremi sonrası kritik uyarı Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulundu.