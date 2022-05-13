Türkiye Gazetesi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkçe kelimelerin kullanılmasının önemine dikkati çekerken; yabancı kelimelere dönük istila edici bir halin söz konusu olduğunu ve buna tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak iş yeri tabelasında yabancı isim kullananlarla 'ilave vergi' uygulanmasını önerdi.

"İLAVE VERGİ KONULMASI LAZIM"

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 13 Mayıs'ın, Türk Dil Bayramı olarak kutlandığını anımsatan Aydemir, belediyelerden de bu konuda bir talepleri olduğunu dile getirerek, "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli. Eğer bir iş yeri, kendini tarif ederken yabancı bir kelime kullanıyorsa ona mutlaka ilave bir vergi konulması lazım. Onun bir külfete katlanması lazım. Çünkü bu durum, milletin kodlarına dönük bozucu bir yaklaşım sergiliyor." diye konuştu.

2018 YILINDA YENİ KURALLAR GETİRİLMİŞTİ

Yabancı tabelalar İstanbul başta olmak üzere özellikle yoğun göç alan şehirlerde dikkat çekerken, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar” standardı 19 Mart 2018 tarihli Teknik Kurul'da kabul edilerek “TS 13813″ standart numarası ile yayınlanmıştı.

Bu karara göre reklam, tabela ve tanıtımlarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştı. Yabancı dilde kullanılan tabelalarda Türkçe kelime zorunluluğu ve bu Türkçe kelimenin de yaklaşık yüzde 25'i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmişti. Zabıta ekiplerince dönem dönem denetimler yapılsa da tüm uyarı ve cezai işlemlere rağmen birçok işletme bu kurallara uymuyor.

Öte yandan tabelaları okuyup anlamakta zorlanan vatandaşlar da duruma tepkili.

Yabancı dil kursuna yabancı tabela cezası Bursa'da faaliyet gösteren bir eğitim kurumuna, yabancı isimli tabela astığı için para cezası kesildi.

Yabancı tabelaya ek vergi ‘Arena’yla başlayan Türkçe seferberliği; yön levhaları, tabelalar, marka isimleri ve reklamlarla sürüyor. TSE’nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle Türkçe tabela kullanmayan şirketler daha fazla vergi ödeyecek.