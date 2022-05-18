Türkiye Gazetesi

Yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonları hız kesmeden devam ederken şehirleri kana bulamak isteyen 2 canlı bomba hedeflerine ulaşamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı.

AFRİN'İ KANA BULAYACAKLARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda, 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi.

Yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi.

Saldırı hazırlığındaki canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı “canlı bomba”, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu

Adana’da canlı bomba alarmı Adana’da bir şahsın üzerinde bomba düzeneği bulundu. Söz konusu kişi bekçiler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi Afrin'de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.