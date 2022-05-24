Türkiye Gazetesi

Kırşehir'de 18 Mayıs tarihinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Kitap Fuarı’ etkinliklerine katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun basın ekibi arasında geçen ilginç diyalog mikrofon açık unutulup montaj aşamasında da fark edilmeyince sosyal medya hesabında kesintisiz paylaşıldı.

Belediye basın birimi sorumlularından S.D., ile belediyede kameraman olarak çalışan görevli arasındaki geçen diyalog ise şöyle:

"Kameraman, küfür ediyor.

Basın Sorumlusu S.D.: ”Senin benim başıma gelenden haberin yok değil mi? Cumartesi günü patladım.”

Kameraman: “İşi bilmediklerinden kaynaklanıyor. Başkanın arkasında nasıl titredi ikisi de.”

Basın Sorumlusu S.D.: “Bir tane mikrofon ayarlamayı akıl edemiyorlar. Bana versinler abartısız söylüyorum. Ben her şeyi tek başıma organize ederim. Yaparım demiyorum. Organize ederim.”

Kameraman: “15-20 kişi var değil mi abi. 20 Kişiyi sen buraya oturtturacağına ver abi eline iş “

Basın Sorumlusu S.D.: “Ver eline broşürü dağıtsın onu da yapmıyorlar. Basın yapsın benim işim mi?

Basın Sorumlusu S.D.: “Bir haftadır yatıyorlar. Boş boş duruyorlar.”

Kameraman: “Bir şey yapıyorlarmış gibi görünüyorlar ama ortada bir şey yok.”

Neşet Ertaş Kültür Merkezi önünde kadınlar yürüyor.

Basın Sorumlusu S.D.: “ooo, bak”

Kameraman: “Öyle deme abi vuracaksın”

Basın Sorumlusu S.D.: “Tabi canım. Şuraya kadar net biçtin biçtin. Burada bitiyor.”

Kameraman: “Abi milletin evi ölü evi”

Basın Sorumlusu S.D.: “Yeni nesil iyi olacak. “

Kameraman: “Ben sana bir şey söyleyim mi abi hiç iyiye gitmiyoruz”

Basın Sorumlusu S.D.: Her halde yani”

Kameraman: “Her türlü kötüye gidiyoruz farkındasın değil mi”.

BAŞKANIN HESABINDAN YAYINLANDI

Farkında olunmadan kaydedildiği öğrenilen kayıt ise Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’na ait sosyal medya platformundan da yayınlandı.

Ankara’da siyasi kulislerde çok konuşulan bilgi sızdı! Tansu Çiller o partinin adını değiştirecek… Son zamanlarda Ankara kulislerini dolaşan ‘Tansu Çiller’in siyasete döneceği’ iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çiller’in aktif siyasete dönmek için yol haritasını belirlediği ileri sürüldü. Siyasette yeni bir merkez sağa ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Çiller’in kuracağı yeni parti hakkında çarpıcı kulis bilgisi sızdı.

Müzakerelerde ajan şoku! Ukraynalıların arasına sızdı Rusya-Ukrayna arasında Belarus'ta yapılan müzakerelerde ajan olduğu iddia edildi. Ukrayna heyetinde yer aldığı belirtilen Denis Kireev'in öldürüldüğü belirtildi.