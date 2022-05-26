Türkiye Gazetesi

Pençe Kilit Bölgesinde şehit düşen askerlerimizin ardından kanlarını yerde bırakmayan Mehmetçik, teröristlere darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

BİR DARBE DAHA...

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde öldürülen 14 teröristin ardından Barış Pınarı Bölgesi'nde PKK'ya bir darbe daha vurdu. Alınan bilgilere göre, bölgede 5 terörist öldürüldü.

"TERÖRE VE TERÖRİSTE GEÇİT YOK!"

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: MSB duyurdu! Sınırlarda 11 kişi yakalandı Son dakika, Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığı duyurdu. Şahısların 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.