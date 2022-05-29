Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.
Marmaray’da ‘Taciz’ skandalı: Yabancı uyruklu şahıs, kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çekti Marmaray’da kadınların fotoğraflarını çeken yabancı uyruklu şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. ‘Fotoğraflarımı çekmiş’ diyerek tacizciye tepki gösteren kadın yolcuya, diğer yolucuların da destek vermesiyle arbede çıktı.
Süperstar Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum Şarkıcı Ajda Pekkan, verdiği bir röportajda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Pekkan ünlü olduğu için İstanbul'u gönlünce gezemediğini; metroyu, metrobüsü ve Marmaray'ı çok merak ettiğini, vapura binmeyi de çok istediğini söyledi.