Türkiye Gazetesi

TOKİ'nin “Her Yıl 100 Bin Yeni Konut” projesi çerçevesinde 2020 yılının şubat ayında Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlediği kura töreninde 750 vatandaş hak sahibi olmuştu. Ancak aradan geçen süre içinde Karabağlar Belediyesi, TOKİ’nin imar planına yönelik dava açarak inşaatı durdurdu. TOKİ tarafından kullanılacak 80 hektarlık alanın 38 hektarı İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne ayrılırken, kalan 42 hektarlık bölüm ise konut alanı olarak belirlenmişti. Fakat bölgede süren belirsizlik ve inşaatın durması sebebiyle mağdur olan vatandaşlar, bugün Konak ilçesinde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

“750 HAK SAHİBİ VATANDAŞ MAĞDUR”

Basın açıklaması yapan hak sahiplerinden Alişan İnal, “TOKİ kurasında hak sahibi olmuştuk, ondan sonraki sevincimiz görülmeye değerdi. Bu kura çekildikten sonra Karabağlar Belediyesi, TOKİ’nin arazisine imar planı iptali davası açtı. İnşaatımız başlama aşamasındayken durdu. Bu süreçte çok mağdur olduk. Kura çıktığında 2 sene içerisinde evlerimize geçip oturabileceğimiz taahhüt edildi, biz de bu sevinçle yaşadık. Hepimiz kirada oturuyoruz, dar gelirliyiz. TOKİ dışında hiçbir şekilde ev sahibi olma imkanımız yok. Tek umudumuz olan bu evlerin inşaatı da Karabağlar Belediyesinin bitmek bilmeyen davaları yüzünden başlamadı. Diğer projeler bitme aşamasına geldi, bizim projemize çivi bile çakılamadı. 750 hak sahibi vatandaş mağdur durumda. Bu ailelerin içerisinde emekli, engelli, gazi ve şehit yakınları var. Hepimiz mağduruz. Sesimizi duyurmak için hepimiz birlik olduk. TOKİ imar planı yayınlar yayınlamaz, Karabağlar Belediyesi hemen itiraz ediyor. Neden itiraz ettiğini açıklamıyor. İtiraz kararı olunca mahkeme inşaatı durdurma kararı veriyor ve biz mağdur oluyoruz” diye konuştu.

“BİZİ BURAYA LAYIK GÖRMÜYORLAR”

Şehit eşi İnayet Köse ise, “Evimiz yok, hepimiz dar gelirliyiz. Hepimiz çocuk okutuyoruz. Haklarımızı talep ediyoruz. Bize engel koyan Karabağlar Belediyesi. Olmayan bir şeyi değil, olan haklarımızı istiyoruz. Bizi duysunlar artık” dedi.

Engelli vatandaş Harun Koruk da, “3+1 hak sahibiyim. Ben ev alabiliyor olsam gelip burada konuşmam ya da dar gelirli olduğumu belirtmem" dedi.

Mağdur olduklarını kaydeden Koruk, "Biz Karabağlar Belediyesi ve TOKİ arasında sıkıştık kaldık. Bize hiçbir çözüm yolu göstermiyorlar. Evlerin yapılacağı arazi değerli bir arazi. Milyonluk rezidanslar veya villalar yapılsaydı şu an 10 kere imar planı izni verilmişti. Biz dar gelirli olduğumuz için bizi buraya layık görmüyorlar. Bir ortak noktada buluşulup konuşulsun. Bizim tek isteğimiz mağduriyetimizin giderilmesidir” ifadelerini kullandı.

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