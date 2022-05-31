Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Saadet Polat, bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki evinin penceresinden boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜN BOYU TARTIŞMIŞLAR

Saadet Polat ile eşi Hüseyin Polat'ın gün boyu tartıştıkları iddia edildi. İddialar üzerine Saadet Polat'ın eşi Hüseyin Polat'ın gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. Hüseyin Polat'ın ifadesinde yaşanan tartışmanın ardından eşinin pencereden atladığını öne sürdüğü iddia edildi.

EŞİNİN ATTIĞINI GÖREN OLMADI

Aynı mahallede esnaflık yapan Murat Yıldırım, "Aile içinde sabah saatlerinde başlayan tartışmadan dolayı kadının akşam kendini attığını duyduk. Ambulansı aradık 5 dakika içinde geldi. Müdahale yapıldı. Kadın hastanede hayatını kaybetmiş. Bağırmış ama aslı astarını evin içinde olmadığımız için göremedik. Kimse eşinin ne attığını görmedi" dedi.

KENDİ KENDİNE DÜŞMEDİĞİ BELLİ

Polat ailesinin yaşadığı apartmanda oturan Ömer Ertunç ise, "Biz yemek yiyorduk. Arkadan ses geldi. Baktık ki kadın yerde yatıyor. Peşinden oğlu ve eşi geldi. Kavgaya tutuştular. Oğlu babasına saldırdı. Polis geldi babasını aldı. Oğlunu sakinleştirdi. Kadının düştüğü taraftan kendisinin düşmediği belli aslında. Kadın hiç bağırmadı" diye konuştu.

İntihar değil cinayetmiş! Osmaniye'de 7. katta bulunan evinden atlayarak intihar ettiği iddia edilen kadının, henüz 2 ay önce evlendiği şahıs tarafından darp edilerek aşağı atıldığı ortaya çıktı.