Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Irak'ta yapılan kara harekatları sonrasında cephe gerisinde yer alan Mahmur ve Kerkük'ün PKK için "güvenli bir liman" olma özelliği kazandığını tespit etti.

Bu doğrultuda, Cemcemal'de PKK'nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu "Dılhaz Gabar" kod adlı Mehmet Doğan, operasyonla etkisiz hale getirildi.

SÖZDE YÖNETİCİLER BİR BİR ÜSTÜ ÇİZİLİYOR

Türkiye'nin sınırötesi askeri harekatları ve özellikle MİT'in üst düzey PKK'lıları etkisiz hale getirmesiyle birlikte sıkışan örgüt yeni alanlar kazanma arayışına girdi. PKK'nın bu stratejisini deşifre eden MİT son bir yıldır PKK'nın Kerkük'teki üst düzey yapılanmasını hedef aldı ve başarılı nokta operasyonları ile birçok kritik üs ve ismi etkisiz hale getirdi.

MİT, kısa süre önce de örgütün sözde yöneticilerinden "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı etkisiz hale getirmişti.

PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Öte yandan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki unsurlarına da ağır darbe indirildi. Sabah saatlerinde MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinden taciz at MİT'ten nokta operasyon: Sözde üst düzey yöneticiler öldürüldü MİT tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütünün Suriye'nin Kobani bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan etkisiz hale getirildi. İki ismin, Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ettiği ve verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu oldukları öğrenildi. eşi açan 11 PKK'lı terörist öldürüldüğü duyurulmuştu.

MİT'ten nokta operasyon: Sözde üst düzey yöneticiler öldürüldü MİT tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütünün Suriye'nin Kobani bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan etkisiz hale getirildi. İki ismin, Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ettiği ve verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu oldukları öğrenildi.

MİT'ten nokta operasyon! Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz MİT'in sınır ötesi operasyonunda biri üst düzey olmak üzere 3 kadın terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.